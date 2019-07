In India is maandag om 11u13 Belgische tijd de Chandrayaan-2 succesvol gelanceerd. India wil met die missie het vierde land ooit worden dat een zachte landing maakt op de maan. Het is de meest ambitieuze ruimte-missie van het land ooit.

Er zijn tot vandaag drie landen die op de maan geland zijn: Rusland, China en de VS, dat afgelopen weekend nog de vijftigste verjaardag van de eerste maanlanding vierde. India wil de vierde wereldmacht worden op vlak van ruimtevaart en lanceert daarom de Chandrayaan-2, die een maanlander naar de maan moet brengen. De missie zou normaal al op 14 juli gelanceerd worden, maar werd uitgesteld door technische problemen.

De onbemande missie zal meer dan vijf weken onderweg zijn naar de maan en moet in september een maanlander met een onderzoeksrobot aan boord op het oppervlak brengen. Die robot zal twee weken lang onderzoek doen op de zuidpool van de maan. India hoopt er wetenschappelijke ontdekkingen te doen over het maanoppervlak en de aanwezigheid van water. Daarnaast zal er ook een ruimtesonde een jaar lang rond de maan vliegen.

Technisch gezien bereikte India de maan al in 2008 met de Chandrayaan-1. Die stortte neer op de zuidpool van de maan nadat ze er een week lang rondzweefde. De sonde stuurde nog voor een klein jaar lang radiosignalen terug naar de aarde. De landing van Chandrayaan-2 zou de eerste zachte landing zijn. De missie kost ongeveer 125 miljoen euro.