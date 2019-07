Elise Mertens terug in top 20, David Goffin blijft 18de op ATP-ranking

De nieuwe rankings van de Belgische toptennissers bekend. David Goffin behoudt op de ATP-ranking zijn achttiende plaats. Elise Mertens komt na twee maanden weer de top 20 binnen en bezet de twintigste plaats. Ysaline Bonaventure is de snelste Belgische stijger op de nieuwe ranglijst.

ATP-ranking: John Isner stijgt een plaats, Belgische tennissers stijgen op dubbelranking

David Goffin behoudt de 18e plaats op de maandag gepubliceerde ATP-ranking.

Bovenin het klassement vallen er geen wijzigingen te noteren. De top drie bestaat dus nog steeds uit de Serviër Novak Djokovic (ATP 1), de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Zwitser Roger Federer (ATP 3). John Isner (ATP 14), zondag winnaar van het toernooi in Newport, boekt één plaats winst ten koste van de Kroaat Borna Coric (ATP 13). De Amerikaan is nu 14de.

Fabio Fognini (ATP 10) zakt een plaats op de ATP-ranking na zijn opgave in Umag. Foto: AP

Verder doet de Rus Daniil Medvedev (ATP 9) haasje-over met Fabio Fognini (ATP 10). De Italiaan gaf de voorbije week op in de tweede ronde van het toernooi in Umag. De Serviër Dusan Lajovic (ATP 26), die in Umag zijn eerste ATP-titel pakte, boekt tien plaatsen winst en is nu 26ste. En de Chileen Nicolas Jarry (ATP 38) klimt 26 eenheden hoger naar de 38ste plaats dankzij zijn eerste ATP-eindzege in Bastad.

Kimmer Coppejans (ATP 139), die zondag de finale verloor van het Challengertoernooi in Amersfoort, is de Belgische nummer twee. Hij springt van de 144ste naar de 139ste stek. Ruben Bemelmans is 192ste (-1), Steve Darcis 198ste (-3) en Arthur De Greef 234ste (+3).

In de dubbelranking doen Joran Vliegen (43ste, +15) en Sander Gille (62ste, +14) een goede zaak. Zondag veroverden ze in Bastad hun eerste ATP-dubbeltitel.

De ATP-ranking op maandag 22 juli (tussen haakjes de ranking op 15 juli):

1. (1) Novak Djokovic (Ser) 12415 punten

2. (2) Rafael Nadal (Spa) 7945

3. (3) Roger Federer (Zwi) 7460

4. (4) Dominic Thiem (Oos) 4595

5. (5) Alexander Zverev (Dui) 4325

6. (6) Stefanos Tsitsipas (Gri) 4045

7. (7) Kei Nishikori (Jap) 4040

8. (8) Karen Khachanov (Rus) 2890

9.(10) Daniil Medvedev (Rus) 2625

10. (9) Fabio Fognini (Ita) 2535

11.(11) Kevin Anderson (ZAf) 2500

12.(12) Juan Martin del Potro (Arg) 2380

13.(13) Roberto Bautista Agut (Spa) 2320

14.(15) John Isner (VSt) 2290

15.(14) Borna Coric (Kro) 2195

16.(16) Nikoloz Basilashvili (Geo) 1995

17.(17) Marin Cilic (Kro) 1940

18.(18) David Goffin (Bel)1860

19.(19) Gaël Monfils (Fra) 1815

20.(20) Matteo Berrettini (Ita) 1800

...

139.(144) Kimmer Coppejans 392

192.(191) Ruben Bemelmans 276

198.(195) Steve Darcis 266

234.(237) Arthur De Greef 189

321.(321) Joris De Loore 90

434.(436) Zizou Bergs 25

440.(439) Yannick Mertens 24

465.(473) Jeroen Vanneste 18

495.(528) Christopher Heyman 10

WTA-ranking: Ysaline Bonaventure snelste Belgische stijger, top 19 ongewijzigd

Elise Mertens stijgt één plek op de maandag gepubliceerde WTA-ranking. De nummer één van België springt over de Kroatische Petra Martic naar de twintigste plaats. Het is de enige wijziging in de top twintig.

De Australische Ashleigh Barty behoudt de koppositie, voor de Japanse Naomi Osaka en de Tsjechische Karolina Pliskova.

De Kazachse Elena Rybakina is de snelste klimmer en stijgt van de 106de naar de 65ste plaats na haar eindzege in Boekarest. De in België geboren Française Fiona Ferro pakte de titel in Lausanne en wordt beloond met een 75ste plaats (+23).

De Belgische Française Fiona Ferro stijgt naar de 75ste plaats. Foto: EPA-EFE

Alison Van Uytvanck is de tweede Belgische in de top 100. Ze zakt van de 64ste naar de 66ste stek. Kirsten Flipkens is 106de (+1), Ysaline Bonaventure 109de (+5), Greet Minnen 122ste (+1) en Yanina Wickmayer 158ste (-1).

Op de dubbelranking blijft Elise Mertens vierde, Kirsten Flipkens behoudt de 25ste plaats.

De WTA-ranking op maandag 22 juli (tussen haakjes de ranking op 15 juli):

1. (1) Ashleigh Barty (Aus) 6605 punten

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 6257

3. (3) Karolina Pliskova (Tsj) 6055

4. (4) Simona Halep (Roe) 5933

5. (5) Kiki Bertens (Ned) 5130

6. (6) Petra Kvitova (Tsj) 4785

7. (7) Elina Svitolina (Oek) 4638

8. (8) Sloane Stephens (VSt) 3802

9. (9) Serena Williams (VSt) 3411

10.(10) Aryna Sabalenka (WRu) 3365

11.(11) Anastasija Sevastova (Let) 3136

12.(12) Belinda Bencic (Zwi) 2963

13.(13) Angelique Kerber (Dui) 2875

14.(14) Qiang Wang (Chn) 2872

15.(15) Johanna Konta (GBr) 2790

16.(16) Marketa Vondrousova (Tsj) 2652

17.(17) Madison Keys (VSt) 2555

18.(18) Caroline Wozniacki (Den) 2478

19.(19) Anett Kontaveit (Est) 2335

20.(21) Elise Mertens (Bel) 2305

...

66.(64) Alison Van Uytvanck 860

106.(107) Kirsten Flipkens 593

109.(114) Ysaline Bonaventure 574

122.(123) Greet Minnen 518

158.(157) Yanina Wickmayer 374

252.(255) Kimberley Zimmermann 217

254.(233) Maryna Zanevska 216

261.(268) Marie Benoit 205

361.(360) Lara Salden 116

387.(391) Helene Scholsen 100