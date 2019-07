Computer kraakt rubikpuzzel in één seconde

Nadat hij de mens al bij schaken, dammen en go had verslagen, overtroeft de computer nu ook bij het pokeren de mens. En o ja, een rubikpuzzel lost hij binnen de seconde op.

Alweer heeft de vermeende superioriteit van de mens een deuk opgelopen. Een computer kan een beter pokerface opzetten dan de beste pokerspelers, is gebleken uit experimenten met de pokercomputer Pluribus. Die heeft de beste menselijke spelers onder tafel gespeeld in de pokervariant Texas Hold’em, meldden de ontwikkelaars van Pluribus, twee informatici van de Carnegie Mellon University, in het vakblad Science.

En aan de vernederingen komt geen einde, want het vakblad Nature Machine Intelligence komt deze week met een algoritme dat zichzelf heeft aangeleerd om de rubikpuzzel op te lossen. Zo’n puzzel heeft ruim 43 triljoen mogelijke combinaties, maar slechts een oplossing, die erin bestaat dat alle negen blokjes op elk zijvlak van de kubus dezelfde kleur hebben. Een algoritme leerde zichzelf de beste strategie aan in twee dagen, zonder dat de programmeurs van de universiteit van Californië tactische hints hadden ingebouwd.

Het programma wist de puzzel bij elke test op te lossen en deed dat in meer dan 60 procent van de gevallen met het kleinst mogelijke aantal bewegingen.