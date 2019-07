Origi scoort voor Liverpool, maar iedereen heeft het over de smerige overtreding van Sevilla-speler Gnagnon

Divock Origi heeft zondag in het Amerikaanse Boston gescoord voor Liverpool in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Sevilla. De Champions League-winnaar moest echter met 2-1 zijn meerdere erkennen in de Spaanse club, een tweede nederlaag in drie dagen voor de Reds na de met 3-2 verloren partij tegen Borussia Dortmund.

Veel was te doen om de gemene overtreding van de jonge Franse Sevilla-verdediger Joris Gnagnon op Yasser Larouci, die op een draagbaar het veld verliet. Gnagnon kreeg meteen een rode kaart (76.). Volgens Liverpool-coach Jürgen Klopp is Larouci niet ernstig geblesseerd.

Despicable from Gnagnon, Banega gets away with an elbow and some ridiculous tackles throughout.



It's preseason and the lad is only 18. Hopefully he's not out for too long pic.twitter.com/HGye1Sbk6m — Dinesh Kumar (@DHardayal) July 22, 2019

I dare Gnagnon to set foot in the UK after this; he might just wake up in a hospital. Disgusting. You can't even call it a bad tackle; this wasn't even an attempted tackle.pic.twitter.com/VX0rx7fbna — Patrick Elliot (@PatrickElliot_) July 22, 2019

Sevilla opende de score via Nolito (37.). Net voor rust trapte Origi van dichtbij raak na een hoekschop. Alejandro Pozo bezorgde het tienkoppige Andalusische team alsnog de zege in de laatste minuut. Origi werd bij de rust naar de kant gehaald. Simon Mignolet verdedigde het Liverpool-doel in de tweede helft.