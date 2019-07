Opnieuw granaat ontploft in Antwerpen Berchem

De voorbije nacht zijn vermoedelijk twee granaten ontploft in de Marsstraat in Berchem. Dovo kwam ter plaatse, de federale gerechtelijke politie leidt het onderzoek verder.

'Iets na drie uur vannacht kregen we oproep voor een explosie in de Marsstraat. Bij aankomst van politie en brandweer werden vermoedelijk twee inslagen vastgesteld op de stoep en de straat', vertelt Willem Migom van de Antwerpse politie. 'In totaal liepen zes wagens blikschade op en werden drie gevels beschadigd.'

Ontmijningsdienst Dovo en de explosievenhond werden ter plaatse gestuurd om in de eerste plaats om uit te sluiten dat er nog ontploffingsgevaar is.

Vrijdagochtend was er ook al een ontploffing in het Grand Café van kasteeldomein Den Brandt in Antwerpen. Enkele dagen eerder werd er daar een granaat gevonden.