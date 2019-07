Cruiseschip pikt 111 migranten op voor Griekse kust

Het cruiseschip Marella Discovery heeft voor de kust van de Peloponnesos, het grote schiereiland op het Griekse vasteland, 111 migranten opgepikt die op weg naar Italië in nood waren geraakt. Onder hen waren er ook 33 minderjarigen, meldt de Griekse kustwacht zondag.

De migranten werden naar de havenstad Kalamata gebracht. In welke toestand de geredde mensen verkeren, is niet duidelijk. Hun vaartuig was een 75-tal kilometer ten westen van de Peloponnesos in de problemen geraakt.

De meeste vluchtelingen en migranten proberen Italië te bereiken na een oversteek vanuit Libië. Sinds de zogenaamde Balkanroute gesloten is, proberen ze ook alsmaar meer in Italië te geraken door vanuit Griekenland of Turkije over te steken.

SOS-Méditerranée en AZG varen opnieuw uit

Zondag maakten de ngo’s SOS-Méditerranée en Artsen Zonder Grenzen ook bekend dat ze opnieuw drenkelingen gaan redden op de Middellandse Zee. De organisaties starten met een nieuw schip een nieuwe campagne voor de Libische kust, melden ze. Eind vorig jaar staakte hun schip Aquarius de activiteiten.

De ngo’s zetten nu een Noors schip in, de Ocean Viking. Volgens Artsen Zonder Grenzen komt het eind deze maand aan in het centrale gedeelte van de Middellandse Zee. Het 69 meter lange voormalige assistentieschip voor boorplatformen zal er met een bemanning van meer dan 30 mensen patrouilleren. Het schip zal in internationale wateren blijven.