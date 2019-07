Oud-tennisspeler Peter McNamara overlijdt op 64-jarige leeftijd

De Australische oud-tennisspeler Peter McNamara is zaterdag op 64-jarige leeftijd overleden. Dat verklaarde de Franse tenniscoach Patrick Mouratoglou, voor wie hij werkte bij zijn academie. De vroegere nummer 7 op de wereldranglijst pakte zijn laatste eindzege op het toernooi van Brussel in 1983. Hij behaalde in totaal vijf titels, waarvan ook nog een andere in Brussel in 1980.

Peter McNamara was vooral een specialist in het dubbelspel en zijn partnerschap met Paul McNamee groeide uit tot een van de beste op het circuit in het begin van de jaren ‘80. McNamara behaalde 14 titels samen met zijn landgenoot, waaronder een titel op de Australian Open van 1979 en twee eindzeges op Wimbledon in 1980 en 1982.

In het enkelspel zette hij zijn beste resultaat in een Grand Slam neer op de Australian Open van 1980, waar hij de halve finales haalde. Hij moest zijn carrière al op 28-jarige leeftijd stoppen na een ernstige blessure aan de knie.

Als coach had McNamara de Chinese Wang Qiang, nu 18e in de wereld, vier jaar onder zijn hoede. Hun samenwerking stopte in februari van dit jaar. Hij coachte ook de Bulgaar Grigor Dimitrov en de Australiërs Mark Philipoussis en Matthew Ebden.

Zijn echtgenote vertelde dat hij zaterdagavond zijn laatste adem liet in zijn huis in Duitsland, “na een lange en moedige strijd tegen prostaatkanker”, berichtte de BBC.