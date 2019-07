Lorena Wiebes wint slotetappe, Lisa Klein is de eindwinnares in BeNe Ladies Tour

Lorena Wiebes (Parkhotel Valkenburg) heeft zondag de slotetappe van de BeNe Ladies Tour (WE 2.1), met start en finish in Zelzate na 112,2 kilometer of 9 ronden, gewonnen. De 20-jarige Nederlandse was de snelste in een massasprint en hield de Italiaanse Marta Bastianelli achter haar. De Nederlandse Lonneke Uneken finishte als derde. De leiderspositie van Lisa Klein kwam op de slotdag nooit echt in gevaar. De 23-jarige Duitse laat in de eindstand de Nederlandse Amy Pieters 11 seconden achter zich. De Zwitserse Marlen Reusser werd derde op 24 seconden. Beste Belgische was Sanne Cant op een 24e plaats en op 2:05 van Klein.

Het was Wiebes die de eerste rush van de dag, na 36 kilometer koers, op haar naam schreef. Thi That Nguyen werd daar tweede en pakte 2 bonificatieseconden. Amy Pieters, tweede in het klassement op 13 seconden van leidster Lisa Klein griste daar 1 seconde mee. Josie Talbot ging daarna even voor het peloton uitrijden maar lang zou dat liedje niet duren voor de Australische. Het sein dan voor Femke Markus en Heidi Franz om te gaan versnellen maar ook deze vlucht was geen lang leven beschoren. Tijdens de tweede rushsprint liet Tanja Erath iedereen achter haar. Lorena Wiebes werd daar tweede en Amy Pieters slaagde er opnieuw in om een bonificatieseconde mee te graaien. Het bleef heel onrustig maar niemand slaagde erin de lang op voorhand aangekondigde massasprint te ontlopen. Op de Westkade toonde de Nederlandse Lorena Wiebes zich de sterkste van het pak.

Lisa Klein volgt de Nederlandse Marianne Vos op als eindlaureate van de BeNe Ladies Tour. Vos won de laatste twee edities. In 2015 en 2016 was Jolien D’hoore er aan het feest. D’hoore moest dit jaar de rittenkoers voortijdig verlaten nadat ze in de eerste rit in lijn zwaar ten val kwam.