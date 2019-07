Eddy Merckx: “Geraint Thomas is voor mij de favoriet voor eindzege in de Tour”

Eddy Merckx is een al een paar dagen te gast in de Tour de France. De vijfvoudige Tourwinnaar zag al een mooie en spannende Tour de France en duidde na de laatste rit in de Pyreneeën Geraint Thomas als favoriet aan. “Als ik vandaag iemand moet noemen, dan is dat Geraint Thomas.”

Klik hier voor onze digitale Tourgids

Merckx was vandaag andermaal eregast in de Tour, op de Belgische nationale feestdag. “Al hebben de Belgen het vandaag niet echt bijzonder gedaan”, lachte hij bij France Television. “Maar anderzijds was het al een heel mooie Tour voor de Belgen, met drie ritzeges. Dat was alweer lang geleden en ze hebben zich al heel vaak getoond. Tot nu toe was het gewoon ook al een buitengewone Tour, met de Belgische ritzeges, mooie sprints, een ongelooflijke Julian Alaphilippe, het was fijn om naar te kijken.”

“Alaphilippe verloor vandaag wel wat tijd, maar hij hield stand en houdt het geel. Al wordt het vanaf nu wel heel moeilijk. Hij heeft toch wel al heel veel inspanningen geleverd. De rustdag zal heel welkom zijn en de slotfase in de Alpen wordt heel zwaar. Bovendien heeft hij geen ploeg om die trui te verdedigen”, schatte hij de kansen van de Fransman dus klein in.

“Het is moeilijk om een grote favoriet aan te duiden. Alles ligt nog op een zakdoek bij elkaar. Als ik na deze rit dan toch een favoriet moet noemen, dan is dat Geraint Thomas.” En niet Thibaut Pinot repliceerde de Franse reporter. “Wat hij de voorbije dagen deed is straf, indrukwekkend zelfs en het zou goed zijn voor de Fransen dat nog eens een landgenoot wint, dus dan hoop ik voor jullie dat Thibaut dat doet.”