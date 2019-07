Thibaut Pinot blaast zijn eigen winstkansen nieuw leven in: “Als ik goede benen heb, zal ik blijven aanvallen”

Is niet Julian Alaphilippe maar Thibaut Pinot de man die Frankrijk straks een eerste Tourzege schenkt sinds Bernard Hinault in 1985? Het zou zomaar kunnen, afgaand op de demonstraties van de Fransman in de Pyreneeën.

Pinot viel op weg naar Prat d’Albis zonder enig complex aan op zes kilometer van de finish, na voorbereidend werk van ploegmaats Molard en vooral Reichenbach. “Het belangrijkste is dat ik op iedereen tijd heb kunnen terugnemen”, meldde de winnaar van de dag. “Nu is het zaak om zo verder te doen. In het algemeen klassement blijf ik stijgen maar de zwaarste etappes moeten nog komen. Als ik goede benen heb, zal ik blijven aanvallen. Maar vandaag was het vooral zaak om van die goede benen te profiteren. Wie zich goed voelt, moet ervan profiteren.”

Ook Pinot loofde het tactische plan. “We hebben het plan uitgevoerd zoals we het vanochtend hadden besproken”, klonk het. “David (Gaudu, red) moest bij mij blijven en heeft fantastisch werk geleverd. Onderweg hebben zowel Molard als Reichenbach een helpende hand kunnen toesteken waarmee we nog maar eens hebben getoond dat we over een offensief en uitgebalanceerd team beschikken. We hadden aangekondigd dat we zouden aanvallen en we hebben woord gehouden. En het heeft ons profijt gebracht.”