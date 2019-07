In 2003 kostte de hittegolf in Frankrijk aan 15.000 mensen het leven. Bij even hoge temperaturen in de VS vandaag bedraagt de tol slechts drie doden. Wennen we aan de hitte? ‘Preken helpt’, zegt weerman Frank Deboosere.

Veertig graden wordt het nieuwe normaal. Zo blijkt uit een pas gepubliceerd rapport van de Amerikaanse Union of Concerned Scientists: Killing Heat in the United States. De wetenschappers noemen extreme ...