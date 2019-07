Tweede ritzege voor Simon Yates in Tour, Alaphilippe toont eerste teken van zwakte

Julian Alaphilippe heeft de Pyreneeën overleefd, maar dat heeft de Fransman met de gele trui bloed, zweet en tranen gekost. Vooral Thibaut Pinot, de winnaar van de Tourmalet, legde zijn landgenoot het vuur aan de schenen. De ritzege in Prat d’Albi was voor Simon Yates, Alaphilippe moest meer dan een minuut toegeven op Pinot.

Laatste Pyreneeënrit maar opnieuw eentje met mogelijkheden. In de laatste tachtig kilometer lagen maar liefst drie cols van eerste categorie: de Port de Lers, de Mur de Péguère om uiteindelijk te finishen bovenop Prat d’Albis, een steile muur net boven Foix. Vooral de Mur de Péguère, negen kilometer aan acht procent gemiddeld maar met een verschrikkelijk steile slotfase, zorgde voor klamme handjes. Ook de slotklim richting Prat d’Albis opende mogelijkheden.

Wie nog de ambitie had om Julian Alaphilippe uit het geel te fietsen, wist dat hij elke kans moest benutten. En dit was zo’n kans. De start was dan ook fe-no-me-naal. In het eerste wedstrijduur werden maar liefst 47 kilometer afgelegd, ondanks een golvend parcours over smalle wegen en een slecht wegdek. Het regende dan ook aanvalspogingen, zonder dat er ook maar iemand in slaagde een kloofje te slaan. Tim Wellens, tuk op bijkomende bergpunten, stak enkele keren de neus aan het venster maar betaalde daarvoor een rekening.

In verschillende schijfjes ontstond dan toch een interessante maar vooral grote kopgroep. Maar liefst 36 renners kwamen vooraan postvatten. Daarbij enkele gebuisden van de Tourmalet: Nairo Quintana, Romain Bardet en Dan Martin. Verder ook enkele interessante renners die als springplank konden dienen voor hun kopmannen: zo had Groupama - FDJ met Reichenbach en Mollard twee pionnen naar het front gestuurd. Ook de bollentrui van Tim Wellens kwam in gevaar met onder anderen Ciccone en Nibali mee in de aanval. Maar belangrijkste conclusie: er zat niet één landgenoot in de juiste vlucht. Zelfs de Nationale Feestdag kon onze landgenoten niet inspireren.

Drukkend warm

De drukkende warmte maakte de wedstrijd extra lastig. De kopgroep trok in gestrekte draf richting Port de Lers, in het peloton mende spurter Elia Viviani de eerste meters van de beklimming. De bollentrui van Tim Wellens geraakte meteen in de problemen maar ook Peter Sagan liet lopen. Het werk van Deceuninck - Quick Step vergde nog een belangrijk slachtoffer: Enric Mas. Het nummer tien van het algemeen klassement en de gedoodverfde meesterknecht van Alaphilippe moest meteen de rol lossen. Slecht nieuws voor Alaphilippe!

Ook in de kopgroep ging er volk overboord. Nibali kreeg al vroeg een oplawaai aangeboden. Quintana, op de Tourmalet al in matige doen, moest snel zijn eigen tempo zoeken. Gelukkig voor de Colombiaan volstond dat eigen tempo om terug te keren tot in het wiel van de eersten en reed de Movistar-renner zelfs virtueel op de tweede plaats in het algemeen klassement. Wat een vreemde Tour!

Bardet pakte de volle punten op de Port de Lers maar het was duidelijk dat de Murs de Péguère een belangrijkere rol zou spelen. Vooraan reed Simon Geschke een eind voor zijn vluchtgezellen uit. Net na de top van die verschrikkelijke helling kwam ook Simon Yates aansluiten, van kortbij gevolgd door een viertal Bardet-Quintana-Reichenbach-Lutsenko.

Belangrijker was de strijd in het peloton. Daar speelde gele trui Julian Alaphilippe al zijn resterende ploegmaats kwijt en moest hij rekenen op het werk van andere teams, zeker toen Mikel Landa demarreerde. Jumbo-Visma nam meteen de verantwoordelijkheid. Laurens De Plus ontwikkelde alweer een versmachtend tempo maar dat leek vooral zijn ploegmaat George Bennett parten te zullen spelen. Landa kreeg het gezelschap van zijn ploegmaats Amador en Soler die zich uit de kopgroep hadden laten uitzakken. De kloof groeide naar veertig seconden maar de Spanjaard moest meer dan zes minuten goedmaken op de Franse gele trui.

Vooraan liep de kloof tussen de leidende twee en de groep achtervolgers op tot meer dan een minuut terwijl ook Landa een kloof van meer dan een minuut kon slaan op de groep van de gele trui. Verontrustend? Verre van.

De twee leiders begonnen met anderhalve minuut voorsprong op de groep Bardet-Quintana aan de slotklim richting Prat d’Albis. De groep met de gele trui moest net geen drie minuten toegeven. BORA hansgrohe voor Buchmann en Jumbo-Visma voor Kruijswijk schroefden het tempo meteen op, de geïsoleerde Alaphilippe. Op negen kilometer van de finish besloot Yates, al ritwinnaar in Bagnères-de-Bigorre, om voor zijn tweede dagzege te gaan.

In de groep der favorieten demarreerde Pinot op zes kilometer van de finish. Alaphilippe pikte zijn wagonnetje aan, Thomas en nu ook Kruijswijk moesten wel de rol lossen. Maar plots werd ook bij Alaphilippe het licht gedimd. Een ontketende Pinot reed tot bij Landa en moest Alaphilippe bij het groepje Thomas lossen. Yates won, maar Pinot doet opnieuw mee in de strijd om het geel.

Rituitslag:

1. Simon Yates (GBr)

2. Thibaut Pinot (Fra) op 33”

3. Mikel Landa (Spa)

4. Emanuel Buchmann (Dui) op 51"

5. Egan Bernal (Col)

6. Lennert Kämna (Dui)

7. Geraint Thomas (GBr) op 1’22”

8. Steven Kruijswijk (Ned)

9. Alejandro Valverde (Spa)

10. Richie Porte (Aus) op 1’30”

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 1’35”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 1’47”

4. Thibaut Pinot (Fra) op 2’12”

5. Egan Bernal (Col) op 2’02”

6. Emanuel Buchmann (Dui) op 2’14”

7. Mikel Landa (Spa) op 4’54”

8. Alejandro Valverde (Spa) op 5’

9. Jakob Fuglsang (Den) op 5’27”

10. Rigoberto Uran (Col) op 5’33”