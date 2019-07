Zo’n verschil maken Premier League-miljoenen dus: promovendus Sheffield United breekt al voor de derde keer (!) transferrecord deze zomer

Promovendus Sheffield United heeft zondag voor de derde keer deze zomer haar transferrecord gebroken. De nieuwe Premier League-club verwelkomde spits Lys Mousset voor een geschat bedrag van elf miljoen euro. De 23-jarige Fransman, die overkomt van Bournemouth, ondertekende een contract voor drie seizoenen.

Mousset is voor Sheffield United de vijfde zomeraanwinst. Eerder trok de club ook al fors de geldbuidel open voor Luke Freeman (QPR) en Callum Robinson (Preston North End).

Coach Chris Wilder was in zijn nopjes met de komst van Mousset. “Lys is een grote en snelle spits, een ander soort diepe spits dan we al in onze gelederen hadden. Ik denk dat hij perfect zal passen in ons team. Hij geeft ons extra opties en toonde al erg veel zin te hebben in deze nieuwe uitdaging.”

Sheffield United promoveerde vorig seizoen als vicekampioen in de Championship naar de Premier League.