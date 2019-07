Hervé Renard stopt als bondscoach Marokko na mislukte Afrika Cup

De Fransman Hervé Renard is niet langer bondscoach van de nationale voetbalploeg van Marokko. Het vertrek van de coach, die drieënhalf jaar werkzaam was in het Noord-Afrikaanse land, komt niet als een verrassing. Na het teleurstellende optreden van Marokko op de Africa Cup, waar de ploeg al in de achtste finales werd uitgeschakeld, werd al gespeculeerd over zijn vertrek. Renard verklaart nu dat hij al voor de titelstrijd had besloten te stoppen.

“Ik heb dit na lang nadenken al voor de Africa Cup besloten”, schrijft de 50-jarige Renard, die met Marokko deelnam aan het WK van 2018 in Rusland. Daar werd Marokko in de groepsfase uitgeschakeld. Een jaar later volgde op de Africa Cup een smadelijke uitschakeling na strafschoppen tegen Benin.

“Het was een te vroege uitschakeling”, erkende Renard, die in zijn afscheidsbrief vooral de hoogtepunten onder zijn bondscoachschap noemt. “Ik ben trots op wat we bereikt hebben, maar het is tijd om dit hoofdstuk af te sluiten.”