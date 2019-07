Van Quickenborne overweegt deelname aan voorzittersverkiezingen Open VLD

De Open VLD is te veel naar links opgeschoven, en het is daarom tijd om een nieuwe voorzitter aan te stellen. Dat zegt Kamerlid Vincent Van Quickenborne, die overweegt om zich kandidaat te stellen om Gwendolyn Rutten op te volgen. ‘Veel mensen trekken aan mijn mouw’.

Dat zei hij zondagmiddag bij VTM Nieuws. De Vlaamse liberalen organiseren in maart volgend jaar voorzittersverkiezingen. De partij deed het bij de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei niet goed, en volgens verschillende Open VLD-kopstukken is het dan ook tijd voor een nieuwe kopman of kopvrouw.

Ook Vincent Van Quickenborne is het daarmee eens. ‘Onze partij verliest al sinds 2004 stemmen, we kunnen niet tevreden zijn met de uitslag dit jaar’, zei hij zondagmiddag bij VTM. ‘Ik ga nog zien of ik zelf kandidaat ben, maar ik overweeg dat wel. Veel mensen trekken aan mijn mouw.’

Van vervroegde voorzittersverkiezingen is hij echter geen voorstander. ‘Het is nu niet het moment om drie maanden met onszelf bezig te zijn. Wie gaat er dan spreken tijdens de regeringsonderhandelingen? We moeten eerst een regering vormen.’

Volgens de Kortrijkse burgemeester is de partij de laatste jaren onder leiding van Gwendolyn Rutten te veel naar links opgeschoven. ‘De partij moet terug naar rechts, dat is de enige manier om terug fier te zijn als liberalen’, vindt hij.

Het is volgens Van Quickenborne dan ook zo goed als uitgesloten dat Open VLD federaal snel in een paarsgroen scenario stapt, waar de Franstalige meerderheidspartijen PS, Ecolo en MR op aan lijken te sturen. ‘Iedereen die hoopt dat we dat snel-snel zullen doen, is eraan voor de moeite’, klonk het.

Vooral de groene partijen zijn Van Quickenborne een doorn in het oog. ‘Samengaan met Groen-Ecolo is voor mij eerlijk gezegd geen optie. Wij gaan voor jobs, welvaart en vooruitgang, en als je kijkt naar wat Groen-Ecolo wil, dan zijn dat verhalen die haaks op elkaar staan. Ik zie dat niet zitten, tenzij Groen-Ecolo dat programma in de open haard verbrandt.’

De liberalen hopen dat N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-kopstuk Elio Di Rupo nu snel aan tafel gaan zitten en de federale formatie in gang zetten. Open VLD wil eventueel een staatshervorming steunen als dat nodig is, zei Van Quickenborne nog, maar dan wel in onderling overleg ‘en niet alles of niets, confederalisme of niets’.