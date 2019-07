Politie waarschuwt voor blauwalgen in West-Vlaams natuurgebied

De politiezone Polder waarschuwt voor mogelijke blauwalgen in het WaterProductieCentrum De Blankaart in Diksmuide. De Watermaatschappij is ingelicht.

Wie in aanraking komt met blauwalgen, kan last krijgen van irritaties aan de ogen of huid. Andere klachten zijn hoofdpijn, maag- en darmklachten en in sommige gevallen zelfs grotere gezondheidsproblemen.

De politiezone Polder raadt bij aanraking met blauwalgen aan om goed te douchen en af te spoelen met water. De politiezone Polder raadt af om te zwemmen in het water.