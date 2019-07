‘Belgische toeristen moeten oppassen voor knokkelkoorts’

Tijdens de eerste zes maanden van 2019 heeft VAB in 38 procent meer dossiers dan in 2018 medische bijstand geboden voor reizen in Azië. Deze trend lijkt zich deze zomervakantie ook verder te zetten: in de eerste twee weken van juli kreeg VAB-Reisbijstand al 37 procent meer oproepen voor medische bijstand in Azië. De reisorganisatie waarschuwt ook voor de ziekte dengue (knokkelkoorts) in Thailand en in de Filipijnen.

VAB kreeg deze zomer al oproepen voor dengue-koorts vanuit onder andere Thailand, Indonesië, Cambodja, Sri Lanka en India, maar in heel Azië komt dengue voor, alsook in Afrika, de Caraïben en Latijns-Amerika. Verantwoordelijk voor dengue zijn de gelekoortsmug en de tijgermug.

Het Thaise departement voor gezondheid sloeg vorige week alarm, nadat van 1 januari tot 9 juli al 44.671 mensen besmet raakten en 62 mensen stierven aan dengue. Wie meer dan twee dagen hoge koorts heeft, wordt opgeroepen onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan. In Vietnam is het aantal denguepatiënten de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd ten opzichte van 2018: al meer dan 88.000 mensen raakten besmet.

Ook in de Filipijnen waarschuwt men deze week voor het denguevirus: daar werden in de eerste helft van 2019 al 85 procent meer mensen besmet dan vorig jaar. Ook in Honduras en de Dominicaanse Republiek slaat men alarm voor knokkelkoorts.

Dichter bij huis werd een geval van dengue vastgesteld in Montauban, vlakbij Toulouse. De patiënt was een vrouw die besmet raakte met het virus tijdens haar vakantie op Île de la Réunion.

Symptomen

Wie besmet is, krijgt last van plotseling optredende koorts (tot 41 graden) met koude rillingen, hoofdpijn, met name achter de ogen, spier- en gewrichtspijn, misselijkheid, braken, hoesten en keelpijn. De enige manier om je te beschermen tegen dengue, is dag en nacht voorkomen dat je gestoken wordt door muggen. Gebruik muggenspray met Deet, slaap onder een (geïmpregneerde) klamboe en draag zoveel mogelijk kledij die je lichaam bedekt, aldus VAB.

Er bestaan geen medicijnen om dengue te genezen, maar paracetamol kan wel helpen om de klachten te verminderen. Bloedverdunnende pijnstillers zoals aspirine, diclofenac (voltaren), ibuprofen (nurofen) of naproxen (apranax) ziet niet toegestaan omdat het bloed al dunner kan zijn zijn door dengue. Drink voldoende en om uitdroging te voorkomen kan je zakjes met ORS (oral rehydration salt) nemen, klinkt het.