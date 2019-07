Koning Filip en koningin Mathilde hebben zondag het traditionele Te Deum bijgewoond in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Ze brachten hun vier kinderen mee. Daarna begonnen ze aan het even traditionele volksbad: ze groetten het publiek dat aan de kathedraal op hen stond te wachten, vaak met geschenken.

Op de nationale feestdag vindt traditioneel om 10 uur het Te Deum plaats, opgedragen door kardinaal Jozef De Kesel in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Koning Filip en koningin Mathilde kwamen net na 10 uur toe, in gezelschap van hun kinderen prinses Elisabeth, prins Gabriël, prins Emmanuel en prinses Eléonore. Volgens een schatting van de aanwezige politie waren er meer dan duizend mensen opgedaagd om het vorstenpaar en hun kinderen te begroeten.



De hoed die koningin Mathilde draagt, is er één van Maison Fabienne Delvigne uit de toekomstige couturecollectie 2020. “Gemaakt van natuurlijke vezels in een kleur die past bij haar outfit”, zegt Delvigne. 'Geïnspireerd op het bladmotief op de kant van haar jurk.'



Ook opvallend: de stijlvolle stiletto’s van prinses Elisabeth, die eind oktober 18 jaar wordt, en de gips die haar broer Gabriël (15) draagt.

???? Kleine meisjes worden groot. Prinses Elisabeth, die 18 wordt eind oktober, schittert op stiletto’s op deze nationale feestdag. Duidelijk stijlgevoel, deze jongedame. pic.twitter.com/iZC6KM9FZG — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 21 juli 2019

Na het Te Deum begon het koninklijk gezin aan het zogenaamde volksbad: ze groeten het publiek dat buiten aan de kathedraal staat, vaak met geschenken. Zo stond Bjorn Hoex er, een fan van het koningshuis die speciaal uit Nederland gekomen is om zijn portret van koningin Mathilde aan haar te overhandigen.

Waar was de rest van koninklijke familie?

Opvallende vaststelling: alleen het koningspaar en hun kinderen woonden het Te Deum in Brussel bij. Koning Albert en koningin Paola waren nergens te bespeuren.

Dat prins Laurent er in Brussel niet bij zou zijn, was al enkele dagen geweten. Hij trok naar de Sint-Salvatorskathedraal in Brugge voor het Te Deum, waarna hij uitgenodigd is in de ambtswoning van de West-Vlaamse gouverneur Carl Decaluwé om de Gulden Boeken van de provincie, de stad en de kathedraal te tekenen.

Vorig jaar werd op de nationale feestdag nog pijnlijk duidelijk hoe gespannen de relaties binnen (een deel van) de koninklijke familie zijn. Prins Laurent begroette zijn vader niet en bleef stoïcijns voor zich uitkijken, terwijl koning Albert zelf duidelijk oogcontact met hem zocht. Een jaar eerder, in 2017, kwam Laurent niet naar Brussel omdat zijn dotatie verminderd zou worden.

Het Te Deum werd bijgewoond door ontslagnemend premier Charles Michel en ministers Geens, Reynders, De Crem en Marghem. Ook Kamervoorzitter Patrick Dewael was aanwezig.

Buitenlandse delegaties

Om 16 uur gaat het militair en burgerlijk defilé van start op het Paleizenplein onder het motto “Samen voor de vrijheid en de veiligheid van ons allemaal”. Ter gelegenheid van de 75-jarige herdenking van de Bevrijding van België zal het defilé een historisch luik bevatten met kledij en voertuigen van vroeger. Er zullen ook buitenlandse delegaties deelnemen.

Zondagavond is er om 23 uur ter afsluiting op het Paleizenplein het traditionele vuurwerk dat een punt zet achter de festiviteiten.

De nationale feestdag van België wordt gevierd op 21 juli, omdat op die datum in 1831 de eerste koning der Belgen, Leopold van Saksen-Coburg-Gotha, de grondwettelijke eed aflegde als koning.