John Isner gaat voor vierde titel op gras van ATP Newport

John Isner (ATP-15) heeft zich zaterdag voor de vierde keer voor de finale van het ATP-toernooi van Newport (583.585 dollar) geplaatst. De vorige drie keer, in 2011, 2012 en 2017, won de 34-jarige Amerikaan het grastoernooi in Rhode Island ook. Zaterdag nam het 2m08 grote opslagkanon in zijn halve finale met 6-7 (4/7), 7-6 (7/5) en 6-3 de maat van de Fransman Ugo Humbert (ATP-48), het vierde reekshoofd. De partij duurde 2 uur en 44 minuten.

Zondag staat eerste reekshoofd Isner tegenover zevende reekshoofd Alexander Bublik (ATP-83). Die 22-jarige Kazach plaatste zich voor de finale door de Spanjaard Marcel Granollers (ATP-98) in 2 uur en 9 minuten met 7-6 (7/5), 3-6 en 6-4 te verslaan.

Isner, net terug uit blessure, gaat in zijn 28e ATP-finale voor een vijftiende titel, de eerste dit seizoen. Eind maart was hij wel al runner-up in Miami. Daarna kwam hij door een blessure aan de linkervoet tot Wimbledon niet meer in actie. Met een vierde titel zou Isner alleen recordhouder worden in Newport. Nu deelt hij het record met de Indiër Vijay Amritraj, winnaar in 1976, 1980 en 1984.

In zijn vorige finales in Newport rekende Isner af met Olivier Rochus en de Australiërs Lleyton Hewitt en Matthew Ebden. Tegen Bublik, die voor het eerst in de finale van een ATP-toernooi staat, nam hij het nooit eerder op.