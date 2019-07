Werd Netsky nu net door zijn maten genaaid?

Met A-trak en Young Thug had de Antwerpse deejay Netsky zijn stinkende best gedaan om zijn Garden of Madness internationale allure te geven. Alleen: die wilden niet mee. Nadat we A-trak zijn monsterhit ‘Heads will roll’ in één onverschillige minuut zagen afhaspelen, kon ook Young Thug de meubelen niet redden.

Jammer, want tussen al het EDM-gedreun was een geslaagde hiphopshow net zo welkom als een frisse bries op een zomerdag. Nu A$ap Rocky ligt te brommen in Zweden, zou die vandaag van Young Thug moeten komen ...