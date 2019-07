KV Mechelen duidelijk een maatje te klein voor Racing Genk in Supercup

Felice Mazzu heeft zijn eerste trofee met KRC Genk beet. De Belgische landskampioen was in een niet al te saaie Supercup met 3-0 te sterk voor bekerwinnaar KV Mechelen. Nieuwbakken kapitein Sebastien Dewaest scoorde twee keer voor de Limburgers.

Geen Ianis Hagi in de basis bij Genk. De Roemeense topaankoop bleef de hele wedstrijd op de bank. Wel in de elf van Mazzu: nieuwkomer Carlos Cuesta. De Colombiaan speelde een solide partij naast Dewaest en toonde vooral zijn atletisch vermogen in duels met Gustav Engvall en Williams Togui Mel. Aanvallend was het sowieso een moeilijke avond voor Malinwa...

Genk begon namelijk uitstekend aan de match en kwam na een kwartier op voorsprong via Dewaest. Doelman Michael Verrips werkte een vrije trap van Manuel Benson niet bijster goed weg en de Genkse aanvoerder profiteerde in de rebound: 1-0.

Mechelen kwam nadien wel beter in de match. Engvall was na een knappe rush van Nikola Strom zelfs dicht bij de gelijkmaker, maar Danny Vukovic was bij de les en Sander Berge werkte de rebound weg. Genk herstelde voorbij het halfuur wel weer zijn overwicht. Benson knalde net naast, Dewaest verkwanselde een vrije kopkans en opnieuw Benson kopte op de paal.

Opnieuw Dewaest

Na de pauze deed Genk was het moest doen: de organisatie zo zetten dat KV Mechelen er nauwelijks of zelfs niet kon uitkomen. Het was dan ook lange tijd wachten op nieuwe kansen. Vlak voor het uur verdween een knal van Berge net naast de Mechelse kooi en moest Vukovic plat op een poging van Engvall.

Op het uur stond het dan plots 2-0. Onwaarschijnlijk dat ze hem bij Malinwa weer uit het oog verloren op een stilstaande fase, maar deze keer was het Thibaut Peyre die Dewaest liet lopen. De Genkse aanvoerder knikte zo volledig vrij zijn tweede doelpunt tegen de touwen, op een goede vrije trap van Bryan Heynen. Boeken toe voor de bezoekers.

Na schotjes van Rob Schoofs en een bedrijvige Junya Ito waren er nog maar vijftien minuten te spelen. De jonge Benjamin Nygren mocht nog invallen bij Genk, maar verkwanselde zijn enige kansje van de match. Tussendoor raakte Alexander Corryn de paal voor Malinwa. Vijf minuten voor tijd gleed Peyre ongelukkig uit en kon de ook al ingevallen Dante Vanzeir alleen op het Mechelse doel af. Hij passeerde Verrips, hield Peyre en Arjan Swinkels af, en schoot de 3-0-eindstand op het bord. Eerste prijs binnen voor Genk.