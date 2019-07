Moessonregens kostten al aan meer dan 350 mensen het leven in Zuid-Azië

De hevige moessonregens in Zuid-Azië hebben sinds begin juli al aan meer dan 350 mensen het leven gekost. De meeste slachtoffers kwamen om door overstromingen en aardverschuivingen.

De zwaarste tol is voor India, waar tot nog toe al 184 doden zijn geteld. In Nepal kwamen 90 mensen om, 41 stierven in Pakistan en 37 in Bangladesh. Sinds begin juli wordt Zuid-Azië getroffen door hevige moessonregens.

De situatie lijkt op dit moment te verbeteren, maar verschillende gebieden in de regio staan nog altijd onder water. Onder meer in de oostelijke Indische staat Bihar zijn reddingswerkers nog volop bezig lichamen te bergen. Vrijdag waren daar al 92 doden geteld.

Bovendien bevinden honderdduizenden mensen zich in opvangkampen.