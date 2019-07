In de Wipstraat in Antwerpen is zaterdagnamiddag een 33-jarige man neergestoken. Hij werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, maar zijn toestand stabiliseerde later. Het parket opende een onderzoek naar poging tot doodslag.

Het is niet duidelijk wie er verantwoordelijk is voor de aanval. ‘Het slachtoffer kon in zijn toestand nog niet ondervraagd worden’, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

De 33-jarige man was een tijdlang in levensgevaar, maar zijn toestand is zaterdagavond stabiel. De lokale recherche onderzoekt de zaak. Het parket kan voorlopig enkel bevestigen dat er een onderzoek loopt voor poging tot doodslag.