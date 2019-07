Tomorrowland is een hoogmis van het consumentisme: van de peperdure smartphones in de handen tot de alomtegenwoordige TML-fashioncollectie. Maar het opvallendste object dat te koop is op het terrein, is stoofpannen.

Van de meeste merken die op Tomorrowland aanwezig zijn met een eigen merchandisingstand kan je je voorstellen waarom ze dat doen. Het gaat dan om biermerken, luidsprekerproducenten of grootbanken. Maar ...