Ritwinnaar Thibaut Pinot en gele trui Julian Alaphilippe zorgen voor Frans feestje op de Tourmalet

Thibaut Pinot heeft de koninginnenrit in de Pyreneeën gewonnen. De Fransman spurtte in de slotmeters van de col du Tourmalet weg van zijn laatste gezellen en haalde het voor… gele trui Julian Alaphilippe die zijn voorsprong op eerste achtervolger Geraint Thomas met veertig seconden uitdiepte. Frankrijk vierde feest.

De etappe tussen Tarbes en de top van de Tourmalet stond geboekstaafd als de koninginnenetappe van de Pyreneeën. Een korte etappe met aankomst op de top van een col buiten categorie, het nodigde uit tot oorlog. En dat er oorlog moest komen, stond vast. De voorsprong van de onvoorspelbare Julian Alaphilippe zorgde ervoor dat Team Ineos aan een offensief moest beginnen denken. Ook Thibaut Pinot had uit zijn tijdrit van gisteren moed geput.

Vincenzo Nibali en Peter Sagan waren de eerste vluchters van de dag. Sagan wilde absoluut mee over de Soulor om de tussenspurt te halen, Nibali mikte duidelijk op ritwinst. Beetje bij beetje kwamen vijftien renners nog aansluiten. Daarbij ook Tim Wellens. De Limburger wilde punten pakken op de Soulor, in de punten rijden op de Tourmalet leek op voorhand iets te hoog gegrepen.

In het peloton werd immers ook niet stilgezeten. Thibaut Pinot (Groupama - FDJ) zette zijn mannen direct aan het werk met als enig doel de kloof niet te groot te laten worden. De voorsprong van de leiders bedroeg nooit meer dan drie minuten, ruim onvoldoende om voor de ritzege in aanmerking te komen.

De eerste beklimming van de dag, de Soulor (1ste categorie), werd onder een strak tempo aangevat. In het peloton werd Thomas De Gendt als één van de eersten overboord gegooid, gevolgd door een rist spurters. Vooraan offerde Mohoric zich op in dienst van Nibali. Gesteund door de Rus Zakarin probeerde de Italiaan al meteen de schifting door te voeren. Tim Wellens klampte moedig in zijn zoektocht naar bijkomende bergpunten.

Ook in het peloton stond de achterdeur open. Werden naar de uitgang begeleid: Romain Bardet en Adam Yates maar ook helpers als Kwiatkowski en Moscon gingen meteen overboord. Het was vooral Movistar dat het tempo opschroefde in dienst van Landa en Quintana.

Wellens plukte op de Soulor de volle buit mee, ondanks het aandringen van Nibali. Het peloton was ondertussen genaderd tot op anderhalve minuut zodat het toen al duidelijk was dat ze niet in aanmerking zouden komen voor de ritzege. Movistar draaide ook in de afdaling het gashendel open maar gele trui Julian Alaphilippe kon rekenen op een uitstekende Dries Devenyns.

In de aanloop naar de slotklim liep alles zo goed als samen. Enkel Romain Sicard op zijn eentje en het duo Calmejane-Gesbert reed nog enkele seconden voor het uitgedunde peloton uit. Wellens en zijn vluchtgezellen lieten het peloton, waar Movistar alweer het tempo bepaalde. Gesbert was uiteindelijk diegene die het langst voor de vluchters bleef uitrijden. Adam Yates was de eerste ‘kopman’ die vooraan de rol moest lossen, ook Daniël Martin kreeg het al heel vroeg knap lastig om het tempo te volgen. Op tien kilometer van de finish zat ook het avontuur van Gesbert erop en was het wachten op de eerste aanval van één van de toppers. Ook voor Quintana ging het te snel, de Colombiaan moest het peloton laten rijden.

Warren Barguil was de eerste die probeerde het maar het werd pas ernstig op het ogenblik dat Gaudu de forcing begon te voeren in dienst van kopman Pinot. Porte was de volgende die overboord ging, meteen gevolgd door de witte trui van Enric Mas. De Tourmalet maakte slachtoffers, vooral onder invloed van Gaudu. Jumbo-Visma had ook nog drie renners in de kopgroep met Kruijswijk, Bennett en een sterke Laurens De Plus. De Nederlanders namen het commando over met een indrukwekkende De Plus. Op 2,7 kilometer zat het werk van De Plus erop en nam Bennett het commando over. Fuglsang was de volgende die de rol moest lossen, net als Uran. En Alaphilippe? Die bleef netjes in het groepje en schoof almaar op naarmate de finish dichterbij kwam. Het was verrassend de Duitser Buchmann die als eerste aanviel met Geraint Thomas als het grootste slachtoffer. Maar in de steile slotkilometer toonde Pinot zich de beste, gevolgd door… Alaphilippe en Kruijswijk. Thomas moest meer dan een halve minuut toegeven en lijkt zich zichzelf niet te zullen opvolgen als Tourwinnaar.

Rituitslag:

1. Thibaut Pinot (Fra)

2. Julian Alaphilippe (Fra) op 6”

3. Steven Kruijswijk (Ned)

4. Emanuel Buchmann (Dui) op 8”

5. Egan Bernal (Col)

6. Mikel Landa (Spa) op 14”

7. Rigoberto Uran (Col) op 30”

8. Geraint Thomas (GBr) op 36”

9. Warren Barguil (Fra) op 38”

10. Jakob Fuglsang (Den) op 53”

Algemeen klassement:

1. Julian Alaphilippe (Fra)

2. Geraint Thomas (GBr) op 2’02”

3. Steven Kruijswijk (Ned) op 2’14”

4. Egan Bernal (Col) op 3’

5. Emanuel Buchmann (Dui) op 3’12”

6. Thibaut Pinot (Fra)

7. Rigoberto Uran (Col) op 4’24”

8. Jakob Fuglsang (Den) op 5’22”

9. Alejandro Valverde (Spa) op 5’27”

10. Enric Mas (Spa) op 5’38”

