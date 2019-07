Eén dode en één persoon in levensgevaar bij ongeval in Destelbergen

Op de Dendermondesteenweg (N445) in Destelbergen is zaterdagochtend een jongere om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Een auto met vier inzittenden tussen 19 en 20 jaar oud, reed tegen een verlichtingspaal.

Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur op de Dendermondsesteenweg ter hoogte van de Eenbeekstraat in Destelbergen. De wagen reed in de richting van Zele, toen hij tegen een verlichtingspaal botste. Een van de inzittenden kwam door de klap om het leven en een ander verkeert nog in levensgevaar. De twee andere inzittenden raakten slechts lichtgewond. Er waren geen andere wagens betrokken.

De brandweer moest ter plaatse komen om de slachtoffers uit de wagen te bevrijden. Er werd daarom plaatselijk een omleiding voorzien tussen de kruispunten Kerkkouterrede en Reinaertweg. Rond 12.45 uur werd de steenweg weer vrijgegeven.

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze oorzaak van het ongeval te achterhalen.