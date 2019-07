Beenderen uit kerkhof Vaticaan worden onderzocht bij speurtocht vermist meisje

In de zoektocht naar de mysterieuze verdwijning van Emanuela Orlandi worden beenderen uit een kerkhof in het Vaticaan onderzocht. Volgens het Vaticaan is het niet zeker wanneer de resultaten bekend zijn.

Er werden vorige week knekelhuizen met beenderresten ontdekt in een gat onder een stenen plaat op een kerkhof in Vaticaanstad, waar geestelijken en edellieden begraven liggen. Vandaag wordt de plaat verwijderd om de vondst te kunnen onderzoeken.

Op 11 juli werden de graftombes van twee Duitse prinsessen in een klein Teutoons kerkhof geopend in het Vaticaan, nadat de familie ­Orlandi een geheime tip had gekregen met een mysterieuze aanwijzing waar gezocht zou moeten worden.

De graven van twee adellijke vrouwen die begraven liggen op het Campo Santo dei Teutonici e dei Fiamminghi werden geopend. Het ging om de graven van Sophie von Hohenlohe (gestorven in 1836) en hertogin Charlotte Friederika van Mecklenburg (gestorven in 1840). Verrassend genoeg bleken ze leeg te zijn.

Boven op het mysterie van de verdwenen Emanuela Orlandi rijst nu ook de vraag waar de restanten zijn gebleven van de lichamen in de graftombes.

Het onderzoek moet nu uitwijzen of die beenderen van de adellijke vrouwen zijn of van Emanuela Orlandi. ‘Dit toont opnieuw de bereidwilligheid van de Heilige Stoel aan voor de familie Orlandi’, zegt pauswoordvoerder Alessandro Gisotti.

De beenderen die nu zijn gevonden, liggen in de ondergrond van het Teutoonse college, vlak bij het graf van de twee Duitse prinsessen, aldus Vatican News. De laatste verbouwingen aan het college en het kerkhof dateren van de jaren 60 en 70. Emanuela verdween in 1983. ‘Het is mogelijk dat de restanten van de twee prinsessen toen zijn verhuisd’, zegt de woordvoerder van het Vaticaan in Vatican News.

Verdwijning

Emanuela groeide op in Vaticaanstad, omdat haar vader daar een belangrijke lekenwerker was. Ze vertrok op 22 juni 1983 met de bus naar haar muziekles in een Vaticaans muziekinstituut in Rome, maar ze kwam nooit meer thuis. Haar broer Pietro wijdt al tientallen jaren van zijn leven aan de zoektocht naar zijn spoorloos verdwenen zus.

Het Italiaanse meisje was toen 15 jaar. Over haar verdwijning doen intussen allerlei complottheorieën de ronde.

Beide graven kwamen in beeld na een anonieme tip. Vorige zomer ontving de advocate van de familie een brief met een foto van een engel op het kerkhof. De boodschap luidde: ‘Zoek daar waar de engel naartoe wijst.’ Bij de graven die werden geopend, staat tegen de muur een engel die een blad vasthoudt met daarop de Latijnse spreuk Requiescat in pace (‘Rust in vrede’).