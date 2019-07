Emma Plasschaert blijft ook in tweede regatta op WK zeilen onder de verwachtingen

Emma Plasschaert heeft haar scheve start van vrijdag op het WK zeilen in de Laser Radial-klasse in het Japanse Sakaiminato zaterdag niet kunnen rechttrekken. In de tweede regatta finishte de uittredend wereldkampioene als zestiende. Vrijdag werd ze 21e in de eerste regatta. In de tussenstand staat ze voorlopig 27e. In totaal staan er twaalf regatta’s op het programma op het WK, dat tot woensdag duurt.

De leiding in Japan is voorlopig voor de Zweedse Josefin Olsson (1+2) met drie punten. Zij wordt op de voet gevolgd door de Française Marie Bolou (3+1) en de Noorse Høst Line Flem (3+3).

De 25-jarige Plasschaert behaalde in augustus van vorig jaar haar eerste wereldtitel in het Deense Aarhus en is zo ook al zeker van een plaats op de Olympische Spelen van Tokio 2020.

Bij de mannen verdedigen Jan Heuninck en Simon de Gendt de Belgische kleuren in de Laser Radial, dat voor hen overigens geen olympische discipline is. Na drie regatta’s is De Gendt derde en Heuninck vijfde. De leiding is in handen van de Australiër Zac West.

Eind augustus zal Plasschaert in Enoshima ook meedoen aan het testevent voor de Spelen. Ze gaf zelf al aan dat het testevent voor haar een prioriteit is en het WK slechts ondergeschikt is en een mogelijkheid vormt om risico’s te nemen en te experimenteren.