Vakantieverkeer: drukte richting zuiden laat zich al voelen

Dit weekend vertrekken veel Belgen op vakantie. In combinatie met de start van de schoolvakantie in Midden-Nederland en het bouwverlof in Zuid-Nederland zorgt dat voor druk verkeer naar het zuiden.

Het is een eerste ‘rode’ zaterdag, of te vermijden vertrekdag. Omstreeks 8.45 uur is het al erg druk op de as Parijs-Lyon en Parijs-Bordeaux, in de omgeving van München in Duitsland en aan de tunnels in Oostenrijk en Zwitserland.

Volgens automobilistenorganisatie VAB is er op de route via Lyon naar Spanje al 1 uur 15 minuten vertraging. Vooral op de A7 Lyon-Orange is het aanschuiven.

Voor wie via Bordeaux richting Spanje rijdt, is er zaterdagochtend al 40 minuten vertraging, met de grootste hinder op de A10 tussen Parijs en Bordeaux.

In Duitsland is het al erg druk bij München richting Salzburg, met ruim een uur vertraging. Verderop in Oostenrijk komt er nog eens 25 minuten bij richting Villach en een uur op de A11 richting Slovenië.

Richting Italië is er zaterdagochtend 1 uur en 40 minuten vertraging op de route Bazel-Como via de Gotthardtunnel.

De files richting zuiden zullen in de loop van de dag waarschijnlijk nog toenemen. Voor terugkerende vakantiegangers zijn er nog geen noemenswaardige problemen.