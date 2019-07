Max Verstappen is een duidelijke voorstander van het herintroduceren van bijtanken tijdens de F1-pitstops, dit op voorwaarde dat er daardoor voluit kan gegaan worden.

De meningen over het eventueel herintroduceren van bijtanken in de Formule 1 zijn verdeeld. Verschillende rijders, waaronder Max Verstappen, zijn voorstander van het idee omdat ze hopen dat er zo tijdens een F1-race opnieuw voluit kan gegaan worden en dat van het begin tot het einde van de race.

"Ja, waarom zou ik geen voorstander zijn? Ik ga liever voluit dan dat ik banden spaar," aldus Verstappen. "In Oostenrijk ging ik voluit."

"Het zal wat afhangen van de race. Ik weet niet of de F1 er beter van zal worden wanneer men het bijtanken opnieuw invoert."

De kans dat bijtanken in de Formule 1 vanaf 2021 zal terugkeren is groot. FIA-baas Jean Todt is alvast een groot voorstander van het voorstel.

