‘Gevaarlijke’ hittegolf treft VS en Canada

Er worden temperaturen verwacht tot 38 graden, berichten Amerikaanse media. Gecombineerd met een hoge luchtvochtigheid voelt dit aan als 45 graden. De hittegolf zou zo’n 200 miljoen mensen treffen, en strekt zich uit van de grootsteden New York, Washington en Boston tot het Midwesten van de VS.

In Canada kunnen de temperaturen aanvoelen als 40 graden op vrijdag en zaterdag. Er worden ook onweersbuien verwacht.

Noodtoestand

De burgemeester van New York, Bill de Blasio, heeft lokaal de noodtoestand uitgeroepen. ‘Deze hittegolf is heel ernstig. Zaterdag gaat heel, heel erg worden, tot en met zondag’, klinkt het op Twitter. Hij roept de mensen op om zo veel mogelijk binnen te blijven, in ruimtes met airco, veel te drinken en na te gaan of alles goed gaat met de buren. In heel de stad worden zo’n 500 ‘koele’ ruimtes ingericht en zwembaden blijven een uurtje langer open. Omwille van de extreme hitte worden de triatlon van New York en paardenraces afgelast.

New York City: today will be very hot and could be the start of a heatwave through Sunday. Prepare for temperatures in the 90s with a heat index over 100 degrees!



Drink water, stay in A/C and check on your neighbors. Visit https://t.co/TbZwX9EoKN for more information. pic.twitter.com/e6slweFVtd