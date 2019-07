Festivalganger Tomorrowland sterft in ziekenhuis

Een man die vrijdagavond onwel werd voor de mainstage van Tomorrowland, is in het UZA ziekenhuis overleden. Dat bevestigt de festivalorganisatie. Het gaat om een 27-jarige man uit India, bevestigt het Antwerpse parket.

Er werden vrijdag vier festivalgangers naar het ziekenhuis gevoerd op de eerste festivaldag van Tomorrowland. Eén van die vier kwam om het leven. Over de doodsoorzaak is nog geen duidelijkheid.

De man raakte rond 21.45 onwel op de heuvel voor de vipzone. Hij kreeg snel eerste zorgen toegediend en werd gereanimeerd op het terrein. Daarna werd hij naar het UZA overgebracht, maar daar overleed de man. 'Tomorrowland betreurt het voorval en wil zijn medeleven betuigen met alle familie en vrienden', aldus woordvoerder Debby Wilmsen.

Vorig jaar kwamen twee vrouwen om het leven, enkele dagen na nadat ze naar Tomorrowland waren afgezakt. De doodsoorzaak was toen drugsgerelateerd. Het parket van Antwerpen startte toen een onderzoek en bevestigde dat de vrouwen overleden waren aan een watervergiftiging, veroorzaakt door XTC in combinatie met verschillende omgevingsfactoren.

Vrijdag werd de vijftiende editie van Tomorrowland op gang gedraaid door Carl Cox. Alle tickets voor de twee weekends van het dancefestival in De Schorre in Boom waren ook dit jaar razendsnel uitverkocht. Er worden in totaal 400.000 bezoekers verwacht.