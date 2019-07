Wereldberoemde architect Cesar Pelli overleden

De Argentijnse architect Cesar Pelli, de ontwerper van onder meer de Petronas Twin Towers in Kuala Lumpur en het One World Financial Center in New York, is vrijdag overleden. Hij werd 92 jaar.

Pelli werd op 12 oktober 1926 geboren. Hij studeerde af aan de universiteit van Tucuman en verhuisde in 1952 met een beurs op zak naar Connecticut in de Verenigde Staten. Hij was van 1977 tot 1984 decaan aan de architectuurafdeling van de universiteit van Yale en kreeg tientallen onderscheidingen, onder andere de gouden medaille van het American Institute of Architects.

Bij zijn meest bekende werken horen de Petronas Twin Towers, waarvan de spitsen een hoogte van 452 meter bereiken. Bij de inhuldiging in 1998 was dat het hoogste complex ter wereld. Het behield die titel tot in 2003.

Pelli was ook de man achter de uitbreiding van het wereldbekende Moma in New York in 1984, de Iberdrola-toren in Bilbao, de Gran Torre Costanera in Santiago de Chile, het Pacific Design Center in Los Angeles en het Aria Resort in Las Vegas. Een van zijn laatste verwezenlijkingen was het Salesforce Transit Center in San Francisco, dat in 2018 werd ingehuldigd.

Nadat het nieuws van zijn overlijden bekend raakte, noemde de Argentijnse president Mauricio Macri de werken die Pelli wereldwijd achterlaat “een bron van fierheid voor alle Argentijnen”. Ook de gouverneur van de provincie Tucuman, Juan Manzur, bracht hulde aan de overleden architect.