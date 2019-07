Eric Prydz laat boegeroep verstommen met hologramshow

Het was één van de meest tot de verbeelding sprekende aankondigingen van Tomorrowland 2019: de Zweedse dj Eric Prydz zou zijn ‘Holosphere’-show te berde brengen. Dat werd het neusje van de zalm qua licht en geluid. ‘Confetti en vlammenwerpers zijn primitief. Ik wil iets doen wat écht spannend is.’

Een halfuur na zijn geplande starttijd was het zover: gefluit en boegeroep klonk door de Freedom Stage. Dat we dat nog mochten meemaken uit de monden van de anders zo positief ingestelde people of tomorrow ...