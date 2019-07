Young Lions U20 op EK naar halve finale

De Young Lions hebben op het EK U20 (B-divisie) in Portugese Matosinhos de “Derby der Lage Landen” en in de kwartfinale van Nederland met 75-70 (rust: 37-25) gewonnen. Vrenz Bleijenbergh (18 punten, 12 rebounds, 6 assists) en Haris Bratanovic (20 punten, 10 rebounds) waren de uitblinkers bij de Young Lions.

De selectie van coach Steve Ibens is enerzijds op schema voor een stek in de finale en anderzijds vooral in de running voor promotie naar de A-divisie. Zaterdag wacht in de halve finale Tsjechië. De top 3 van dit EK stijgt naar de A-divisie.