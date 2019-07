Jolien D’hoore loopt elleboogbreuk op, haar ploeggenote Amy Pieters pakt leiderstrui in BeNe Ladies Tour

De Deense Christi Siggard heeft vrijdag de eerste etappe gewonnen in de BeNe Ladies Tour. In een massaspurt was ze sneller dan de Nederlandse Claudia Koster en de Italiaanse Letizia Paternoster. Feit van de dag was echter de val van Jolien D’hoore op ongeveer een kilometer van de streep. Zij brak bij die valpartij haar elleboog.

De tweede etappe liep tussen het Belgische Essen en het Nederlandse Roosendaal. Verrassend genoeg nam de Nederlandse Ellen Van Dijk, donderdagavond nochtans tweede in de proloog, niet meer de start.

De rit eindigde op de verwachte eindsprint, maar die werd dus ontsierd door de val met Jolien D’Hoore als voornaamste slachtoffer. De kopvrouw van Boels Dolmans Cycling team bleek aan die valpartij een elleboogbreuk over te houden, haar tweede zware kwetsuur dit jaar. Ze werd met een ambulance afgevoerd. D’hoore was in de BeNe Ladies Tour gestart met de bedoeling de eindzege weg te kapen en zo recordhoudster te worden met drie eindzeges.

Haar ploeggenote Amy Pieters had meer geluk. Door het spel van de bonificaties neemt zij de leiderstrui over van de Duitse Lisa Klein, die donderdag de proloog in Utrecht won. Klein sgaat nu tweede op één seconde, haar landgenote Mieke Kröger is derde op negen seconden.

In de massasprint eindigde Kelly Druyts als eerste Belgische, in het algemeen klassement is Ann-Sophie Duyck de eerste landgenote op de dertiende plaats, met een achterstand van zestien seconden.

De BeNe Ladies Tour heeft zaterdag de tweede rit tussen het Nederlandse Sluis en het Belgische Watervliet. In de vooravond staat in datzelfde Watervliet ook nog een individuele tijdrit van 14,5 km op het programma.