Recordtriatleet Marino Vanhoenacker zet punt achter carrière

Triatleet Marino Vanhoenacker zet een punt achter zijn sportloopbaan. Dat meldde hij vrijdag, op zijn 43e verjaardag, aan de West-Vlaamse zender Focus WTV. “Het is al vijf of zes maanden dat ik me moeilijk kan motiveren om nog af te zien en mezelf pijn te doen”, verklaarde Vanhoenacker.

Aanvankelijk was Vanhoenacker van plan om in eigen gouw, in Jabbeke, nog één wedstrijd, te doen. “Maar dat zou maar voor de show zijn en zo zit ik niet in mekaar. Het heeft ook geen zin om naar Jabbeke te gaan en daar vijfde of zesde te worden. Dat voelt niet goed aan. Ik moet eerlijk zijn met mezelf en nu stoppen. Als ik naar Jabbeke ga, is het om het startschot te geven.”

Vanhoenacker won acht keer de Iron Man in het Oostenrijkse Klagenfürt. In 2011 zette hij daarbij een wereldrecord neer, dat tot 2016 zou standhouden. “Dat blijft voor mij mijn mooiste en strafste prestatie”, aldus de Oostendenaar. Ook de Iron Mans van Florida, Maleisië, Australië, Chattanooga, Mont-Tremblant, Brazilië, Canada en Zuid-Afrika prijken op zijn erelijst. Als enige won hij op elk bewoond continent een Iron Man, 17 in totaal. Een unieke prestatie. In de Iron Man van Hawai werd hij in 2010 derde.