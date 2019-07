Kasteel van Laken recycleert restwarmte van verbrandingsoven

De ecologische voetafdruk van de koninklijke gebouwen moet omlaag. De Regie der Gebouwen zet daarom twee grote projecten op poten voor het koninklijk domein in Laken en het paleis in Brussel.

In de toekomst zal de restwarmte van de verbrandingsoven van Neder-over-Heembeek gebruikt worden voor het verwarmen van het Koninklijk Domein van Laken. Ook de verwarmings- en verluchtingsinstallaties van het Koninklijk Paleis in Brussel worden verbeterd.

Om de restwarmte van de verbrandingsoven in Neder-Over-Heembeek naar het Koninklijk Domein van Laken te krijgen worden negen stookplaatsen aangepast, samen met de verbinding van de site met het warmtenetwerk. Momenteel zijn er voorbereidende werken aan de gang. De aanpassings- en aansluitingswerken van het vrij unieke project gaan van start in september 2019.

‘We hebben een overeenkomst getekend voor een samenwerking met Brussel-Energie voor de uitvoering van een innovatief project dat het verbruik van fossiele energie door het Koninklijk Domein van Laken vermindert en zijn ecologische voetafdruk verkleint’, klinkt het bij Laurent Vrijdaghs, administrateur-generaal van de Regie der Gebouwen.

In het Koninklijk Paleis in Brussel werkt de Regie tegelijkertijd aan de verbetering van de verwarmings- en verluchtingsinstallaties. ‘We zullen in het najaar 2019 een interne studie opstarten om te bepalen wat de beste maatregelen zijn die we kunnen nemen voor het efficiënter maken van de verwarmingsinstallatie en het ventilatiesysteem. Verschillende pistes werden al overwogen, zoals de overschakeling van stookolie op aardgas, de plaatsing van condensatieketels of een warmtekrachtkoppelingseenheid’, zegt Vrijdaghs.