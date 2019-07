Mathias De Clercq draagt Gents burgemeesterschap tijdelijk over

Met de overhandiging van de ‘sleutel van de stad’ zijn de Gentse Feesten vrijdag officieel gestart. Mathias De Clercq (Open VLD) draagt daarmee voor tien dagen symbolisch de leiding van de stad over aan ‘feestenburgemeester’ Annelies Storms (SP.A). Op de 176ste editie van de ‘Fieste’ worden meer dan een miljoen mensen verwacht.

De overhandiging van de sleutel is al jarenlang het begin van het tiendaagse stadsfestival. Het is voor het eerst dat De Clercq, met de traditionele strop om de hals, de leiding mag overdragen. Ook voor Storms is het een primeur: zij mag zich als schepen van Feestelijkheden voor het eerst ook schepenburgemeester noemen.

Het stadsfestival is al sinds zijn oprichting gratis, maar pleinorganisatoren vragen wel om consumpties te nuttigen aan een van de 74 bars. Cafés en restaurants openen vrijdag 31 tapinstallaties op hun terrassen, goed voor 654,5 meter toog op verschillende pleinen.

Net zoals vorig jaar moeten inwisselbare bekers met statiegeld de grote afvalberg drukken. Op vijf pleinen zullen in totaal zowat 1,1 miljoen bekers van het bedrijf Ecocup circuleren. Op andere pleinen wordt een eigen systeem met inwisselbare bekers op touw gezet, waar bezoekers die bekers dus niet kunnen inwisselen.

De Gentse horeca draait de komende dagen overuren: 244 terrassen worden ingericht, 2.810 vierkante meter meer dan er op een doordeweekse dag in Gent is. Zesentwintig eetstanden, waaronder zestien ambachtelijke, zorgen voor versnaperingen. Tijdelijk worden er veertien pop-ups ingericht naar aanleiding van de Gentse Feesten.

De Lijn voorziet in een bijkomend aanbod en formules, en er zullen ‘s nachts bussen rijden. Het aantal fietsstallingen wordt bijna verdubbeld. Over de hele stad worden zowat 240 openbare toiletten voorzien, naast 134 urinoirs en 75 plaszuilen. Wie zich alsnog laat betrappen op wildplassen, mag zich aan een GAS-boete van 120 euro verwachten.

De Gentse Feesten lopen van vrijdag 19 juli tot zondag 28 juli.