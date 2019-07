Een zaak van leven of brood

Een seriemoordenaar uit klei heeft het op bakkers gemunt: dat moet wel een kortfilm Wallace en Gromit zijn. Wie snakt naar echte horror wordt dankzij Q2 vanavond ook op zijn wenken bediend.

A matter of load and death (BBC 1 20.00-20.30 uur)

Zodra u de woorden ‘Wallace’ en ‘Gromit’ hoort, moet u al voor het scherm zitten. In deze vijfde van een reeks van zes kortfilms uit de heerlijke animatiefranchise beginnen de twee een bakkerij, net op het moment dat een seriemoordenaar het op bakkers heeft gemunt.

Ter Zake (Canvas, 20.00-20.30 uur)

De maanlanding ligt al 50 jaar achter ons, maar de interesse in nieuwe ruimtereizen neemt toe. Een reportage over het geopolitieke aspect hiervan. Verder blikt Ter Zake terug op de Vlaamse ministerraad van vandaag en kijkt Jan Balliauw terug op 70 jaar Navo

Black cat, white cat (Canvas 21.05-23.10 uur)

Totaal geflipte Kusturica (een pleonasme) uit 2015, over twee zigeunergangsters die hun kinderen aan elkaar uithuwelijken. Prachtig gefilmd en geacteerd, en een film die zo gek is dat hij geïnterneerd zou moeten worden.

The thing (Q2 22.35-0.40 uur)

Geweldige sciencefiction-horrorfilm van John Carpenter, die in 1982 vernietigende kritieken kreeg en flopte aan de kassa (misschien zat E.T. daar ook voor iets tussen). Kurt Russell wordt van het scherm gespeeld door de voor die tijd erg realistische en gore speciale effecten. Intussen zijn we op dat vlak natuurlijk meer gewend, zoals onlangs nog bleek uit de spoorloopscène in Thuis.