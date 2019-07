Tijger doet dutje in bed na overstromingen

Een gezin uit India vond een ontsnapte tijger in hun bed. Het dier rustte er uit nadat het op de vlucht was geslagen voor de dodelijke moessonregens in het dorpje Harmuti in de regio Assam.

In foto’s die verspreid werden door de natuurorganisatie Wildlife Trust India is te zien hoe de tijger op bed ligt in het huis. Het dier is waarschijnlijk ontsnapt uit het naburige Kaziranga National Park, een Unesco site waar tijgers, olifanten, beren en ’s werelds grootste populatie van de Indische neushoorn te vinden zijn.

Er werden verschillende pogingen ondernomen om de tijger te doen vertrekken, maar het dier ging er uiteindelijk op eigen houtje vandoor. Er werd geen kalmeermiddel toegediend, ‘omdat het dier kalm was en geen gevaar vormde’, zegt Rohini Ballave Saikia, directeur van Kazirange National Park aan CNN.

Er leven nog zo’n 3.900 tijgers in het wild, en ze worden als een bedreigde diersoort beschouwd.

Onder water

Ongeveer 95 procent van het Kaziranga National Park stond door de hevige regenval onder water. Daardoor verloren medewerkers van het park het zicht de locatie van veel herten, neushoorns en olifanten. Er werden 83 dode dieren geteld in het park tussen 13 en 18 juli.

Al is het moessonseizoen nog maar net begonnen in Zuid-Azië, de regens, overstromingen en grondverschuivingen eisten al een zware tol. De afgelopen weken hebben in Noord- en Noordoost-India, Nepal, Bangladesh en het door Pakistan gecontroleerde Kasjmir al meer dan vier miljoen mensen hun huizen moeten verlaten, op de vlucht voor het wassende water. Meer dan honderd mensen lieten intussen het leven.

Het moessonseizoen, dat elk jaar verantwoordelijk is voor massale migratiestromen en honderden doden, duurt nog tot september.