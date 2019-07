Wout Van Aert komt zwaar ten val tijdens tijdrit, zijn Tour is voorbij

Wout van Aert is in het slot van de tijdrit in de Tour de France gevallen. Hij is afgevoerd met een ziekenwagen, en heeft zo officieel opgegeven.

Van Aert is in de laatste twee kilometer van de tijdrit gevallen. Hijnam net voor de slotkilometer een bocht naar rechts, maar bleef haken aan de hekken aan de rand van de weg en kwam zwaar ten val.

Het zag er meteen niet al te best uit. De Belgische kampioen tijdrijden bleef liggen en kreeg medische bijstand. Zijn team laat weten dat hij bij bewustzijn is, maar een wonde heeft aan zijn rechterbovenbeen.

Van Aert werd afgevoerd met de ambulance, zo melden de officiële kanalen van de Tour de France. Het is voorlopig nog onduidelijk of de nationale kampioen tijdrijden ernstige letsels heeft opgelopen.

.@WoutvanAert unfortunately has to abandon the race after his crash. He is conscious and has a flesh wound at his right upper leg. — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) July 19, 2019

Topfavoriet na indrukwekkende ritzege

De 24-jarige Antwerpenaar was als topfavoriet aan de start gekomen van de 27,2 kilometer lange opdracht in Pau. Bij de drie tussenpunten had hij de tweede tijd, na Thomas De Gendt.

Van Aert maakte grote indruk toen hij maandag als derde Belg een ritzege pakte. Hij won in zijn eerste Tour meteen op indrukwekkende wijze een massasprint. De Belg van Jumbo-Visma werd ook tweede in de vijfde rit en was één van de gangmakers van de overwinning van zijn team in de ploegentijdrit.

Donderdag maakte Van Aert duidelijk dat hij wou scoren tijdens de tijdrit. 'Ik wil graag een goede tijdrit rijden en ik wil vlammen', zei hij gisteren aan Belga. 'Ik ga alleszins mijn best doen. Ik heb al veel gegeven in deze Tour, al krachten verspild en je kan zo’n tijdrit niet vooraf voorspellen, maar ik voel me de laatste dagen nog steeds zeer goed.'

De moeder van Van Aert had een slecht voorgevoel over deze tijdrit. 'Ik sta hier met een klein hartje', zei ze voor de start aan Sporza. 'Het belangrijkste is dat hij heelhuids over de finish rijdt.'

Nog valpartij op zelfde plek

Ook de Duitse tijdritspecialist Maximilian Schachmann kwam ten val. Zou zou in dezelfde rechterbocht ten val gekomen als Wout van Aert. De Duitser zou wel bij het uitkomen van de bocht gecrasht zijn, in tegenstelling tot Van Aert, die bij het insturen de nadar raakte.