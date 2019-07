Zitten er duizenden euro’s in je boekenkast, zonder dat je het weet? Zoveel zijn oude strips waard

13.100 euro werd deze week neergeteld voor het album ‘Op het eiland Amoras’ van ‘Suske en Wiske’. ‘Hola, die ligt hier ook ergens op zolder’, zullen heel wat mensen gedacht hebben. En is het die niet, dan wel een andere potentiële schat zoals een oude ‘Nero’, gekreukte ‘Kuifje’ of bestofte ‘Asterix’. En wat met die eerste ‘Urbanus’ of ‘Jommeke’? ‘Oud is om te beginnen niet altijd gelijk aan veel waard’, zegt specialist Peter Van Hooydonck. ‘Maar er zijn natuurlijk uitzonderingen.’