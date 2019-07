Acteur Tom Cruise heeft op Comic-Con San Diego voor het eerst de trailer van de langverwachte nieuwe ‘Top Gun: Maverick’ aan het publiek getoond, ruim drie decennia na de oorspronkelijke film. Hij deelde de video ook op Twitter, met de woorden 'Maverick is back'.

Cruise verscheen donderdag onverwacht op Comic-Con in San Diego en verraste het publiek met de trailer. 'Ik had het gevoel dat het mijn verantwoordelijkheid was tegenover jullie.'

Hij vertelde dat 'voor mij, Top Gun over competitie gaat'. De acteur speelde in de oorspronkelijke Top Gun, in 1986, de eigenwijze gevechtspiloot in opleiding Maverick, die absoluut de beste leerling wou zijn. Deze keer probeert hij enkel zijn job te behouden in tijden van geavanceerde technologie zoals drones.

In de trailer wijst zijn baas hem erop dat hij na meer dan dertig jaar dienst en talloze erkenningen toch nog altijd geen promotie heeft gemaakt en 'je wil niet met pensioen gaan en ondanks je beste pogingen weiger je te sterven'. Maar 'het einde is onvermijdelijk Maverick. Jouw soort is met uitsterven bedreigd.'

'Dat kan zijn, mijnheer. Maar niet vandaag', antwoordt die. Maverick lijkt alvast niet minder eigenwijs geworden.

De nieuwe film kreeg de titel Top Gun: Maverick, naar het iconische personage gespeeld door Cruise. De prent wordt geregisseerd door Joseph Kosinski, die eerder al met Cruise samenwerkte voor Oblivion. Oorspronkelijk klonk het dat de film op 11 juli 2019 wereldwijd in de zalen te zien zou zijn, nu wordt op 2020 gemikt.

Tom Cruise begon eind mei 2018 aan de opnames.

Naast Cruise zullen onder anderen Val Kilmer (opnieuw als Iceman), Miles Teller (als de zoon van Goose en leerling van Maverick), Jon Hamm en Ed Harris in Top Gun: Maverick te zien zijn.