Dit is ‘m: de imposante mainstage van Tomorrowland 2019. Met 'The Book of Wisdom: The Return' bouwt het festival dit jaar verder op het thema uit 2012, met een flashy decor vol gigantische boekenruggen, een toverachtige bibliotheek én een verwijzing naar Avicii.

De Zweedse DJ overleed op 20 april 2018, en wordt dit jaar geëerd door de boodschap ‘In loving memory of Tim Bergling’, op een van de hoogste boekenruggen bij het hoofdpodium. Twee grote waterkanonnen langs de zijkanten zorgden alvast voor verkoeling bij de eerste ravers.