Deze boeken deed Sven Gatz cadeau aan zijn collega’s

Hij is sinds donderdag geen Vlaams minister van Cultuur meer, maar Sven Gatz doet zijn collega’s in de Vlaamse regering toch opnieuw wat vakantielectuur cadeau.

Sven Gatz maakte er de voorbije jaren een traditie van om zijn collega-ministers voor het zomerreces ‘een toepasselijk boek met een knipoog’ cadeau te doen. Dat doet hij nu voor de laatste keer. Gatz werd donderdag immers ingezworen als Brussels minister, en door Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten gestript van zijn Vlaamse bevoegdheden.

Vlaams minister-president Liesbeth Homans kreeg een exemplaar van het kookboek De Catalaanse keuken terwijl hij viceminister-president Hilde Crevits aanraadt om zich de komende weken te verdiepen in het boek Durf te leiden van Brené Brown. Ter voorbereiding van het partijvoorzitterschap? Voor Koen Van den Heuvel kocht hij het boek Ons huis staat in brand van ’s werelds bekendste klimaatactiviste Greta Thunberg.

Gatz’ partijgenote Lydia Peeters, die zijn bevoegdheden Cultuur, Media en Jeugd overnam, kan haar vakantie starten met Geschiedenis van de kunst, een chronologisch overzicht van Iain Zaczek en als Jo Vandeurzen nog geen concrete vakantieplannen heeft, kan hij zich laten inspireren door het boek Ultieme roadtrips van Colin Salter.

Voor minister van Sport Philippe Muyters had Gatz het boek Eddy! Eddy! Eddy! De tour in België van Geert De Vriese bij, terwijl Ben Weyts zich kan verdiepen in Taxipraat, een bundeling van ‘de spannendste belevenissen van onze taxichauffeurs’, neergepend door Veerle Maebe. De minister van Mobiliteit stelde net vandaag een nieuw decreet voor, dat taxi’s goedkoper moet maken. Homans' kabinetschef Jeroen Overmeer tot slot kan zich verdiepen in de geschiedenis van onze hoofdstad met Brutopia van Pascal Verbeken.