Pairi Daiza rouwt om orang-oetangjong Sungai: ‘Oneindig triest voor zijn ouders en voor ons’

In Pairi Daiza is donderdagavond de kleine Sumatraanse orang-oetan Sungai gestorven. De orang-oetan werd op 30 oktober 2018 in het Waalse dierenpark geboren, maar leed aan een ernstige misvorming van de kaak.

Door bijkomende complicaties kon hij niet meer drinken aan de borst van zijn moeder Sinta. Daarom verzwakte Sungai enorm op korte tijd. ‘Hij stierf plotseling. Ondanks alle pogingen van de dierenarts om hem te helpen zijn kracht te herwinnen’, klinkt het in een mededeling van Pairi Daiza.

‘Deze dood is oneindig triest voor zijn ouders en voor ons, zelfs al weten we dat de vroege kindertijd van dieren een periode van vele gevaren is. De verzorgers van onze orang-oetan families zijn er het hart van in. Maar ze zullen Sungai’s ouders, Sinta en Gempa, natuurlijk niet opgeven. Sinds het overlijden van Sungai proberen ze vooral Sinta te ondersteunen bij deze zware beproeving die geen enkele moeder ooit zou mogen meemaken.’

Sungai werd op 30 oktober 2018 geboren in het dierenpark Pairi Daiza. Orang-oetans zijn bedreigd en hun aantal neemt langzaam maar zeker af. Ze worden niet alleen bedreigd door stropers, maar ook hun natuurlijke habitat wordt vernield om er palmolieplantages van te maken. Volgens schattingen leven er in het wild nog 13.800 orang-oetans. En blijven nu nog vijf orang-oetans over in Pairi Daiza.