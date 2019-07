Britse minister van Financiën sluit motie van wantrouwen tegen Johnson niet uit

De Britse minister van Financiën Philip Hammond sluit niet uit dat er een motie van wantrouwen wordt goedgekeurd om een toekomstige regering onder leiding van Boris Johnson te verhinderen een harde Brexit te forceren. Dat heeft hij vrijdag laten verstaan in interviews met Europese media.

‘Ik sluit op dit moment helemaal niets uit’, antwoordde Hammond in de marge van een G7-bijeenkomst in Chantilly op de vraag of hij een motie van wantrouwen tegen Johnson zou steunen indien die als nieuwe premier het Verenigd Koninkrijk zonder echtscheidingsakkoord uit de Europese Unie zou halen.

Johnson is de gedoodverfde favoriet om Theresa May op te volgen aan het hoofd van de Conservatieve partij en de regering. Volgende week maken de partijleden een keuze tussen de vroegere burgemeester van Londen en Jeremy Hunt. In de campagne liet Johnson meermaals verstaan dat hij het land desnoods zonder akkoord over de boedelscheiding uit de EU zal loodsen.

Net als May zal Johnson echter te maken krijgen met een parlement waar de Conservatieven geen meerderheid hebben en zelf onderling verdeeld zijn. Donderdag keurde het parlement nog een amendement goed dat Johnson moet verhinderen om het parlement op te schorten om een harde Brexit te forceren. Zeventien conservatieven steunden het amendement, Hammond onthield zich.

Donderdag bleek uit een nieuw rapport dat een harde Brexit de Britse economie in een recessie zou dompelen en twee procent van het bruto binnenlands product zou kosten, maar volgens Hammond zou de werkelijke schade nog veel groter zijn.

Hammond, die naar verwachting geen minister meer zal zijn als Johnson het haalt, staat al langer te boek als pleitbezorger van een Brexit waarbij het Verenigd Koninkrijk zo nauw mogelijke relaties met de EU behoudt. Die rol zou hij ook als parlementslid voluit spelen. ‘Ik zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het parlement een ongeordende Brexit blokkeert.’