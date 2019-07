Tientallen vaten met chemisch afval gedumpt in Limburg

In de Limburgse gemeentes Zonhoven en Lummen zijn tientallen vaten met chemisch afval gedumpt.

De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) is vrijdag volop bezig met de vaststellingen, meldt woordvoerster Dorien Baens. Alle bevoegde diensten zijn ter plaatse.

Vermoedelijk werden de vaten in de nacht van donderdag op vrijdag gedumpt. Een aantal vaten lekten en moesten met speciale pakken en maskers worden onderzocht. Een buurtonderzoek door de politie leverde niets op.

Een voorbijganger had de vaten met vermoedelijk drugsafval opgemerkt.

In Zonhoven lieten onbekenden de vaten achter in de Vogelzangstraat. Het ging onder meer om een tiental grote blauwe vaten. In Lummen bevonden de vaten zich in de buurt van het kerkhof in de Krekelstraat.