Kim Kardashian schiet A$ap Rocky te hulp

Het Zweedse gerecht wil A$ap Rocky nog minstens zes dagen langer vasthouden. De Amerikaanse rapper zit al sinds 3 juli in een Zweedse cel. Kim Kardashian gaat intussen lobbyen om hem vrij te krijgen.

A$ap Rocky (echte naam Rakim Mayers) moet zich verantwoorden voor een straatgevecht in Stockholm, waarbij hij een man die op de grond lag verschillende keren natrapte. De Amerikaanse artiest, die beweert dat hij werd aangevallen en zichzelf moest verdedigen, meldde zich op 3 juli zelf aan bij het gerecht, nadat er video’s van het gevecht circuleerden online. Hij wordt sindsdien vastgehouden, samen met twee leden van zijn entourage, omdat het Zweedse gerecht hem beschouwt als een vluchtgevaar.

Zijn aanhouding werd vrijdag met nog eens zes dagen verlengd. ‘We hebben nog tot donderdag nodig om het vooronderzoek af te ronden’, aldus openbaar aanklager Daniel Suneson in een mededeling waarover Reuters bericht.

Heel wat sterren zijn bezorgd om hun collega, die het grootste deel van de dag in eenzame opsluiting zou moeten doorbrengen. Onder hen ook realityster Kim Kardashian West. Zij zou haar contacten bij het Witte Huis hebben aangesproken om Mayers te helpen, schrijft The Washington Post. Kardashian West, die zich wel vaker inzet voor gevangenen en daarom zelf een rechtenstudie heeft aangevat, zou zich specifiek hebben gericht tot Jared Kushner, schoonzoon en adviseur van president Donald Trump.

Ook een groep Congresleden meent dat er bij de aanhouding van Mayers sprake is van een overtreding van de mensenrechten, en vraagt minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo om actie. Een woordvoerder van het ministerie vertelde The Washington Post dat ze de zaak van nabij volgen. Onderminister van Buitenlandse Zaken Carl Risch, bevoegd voor consulaire zaken, woonde vrijdagochtend de hoorzitting van Mayers in Stockholm bij.

Petitie

A$ap Rocky was in Stockholm voor de start van zijn Europese tournee en moest sindsdien al heel wat concerten afzeggen, waaronder het Belgische muziekfestival Dour. Hij stond ook gepland om zondag op te treden op Tomorrowland.

Zijn manager John Ehmann is een petitie gestart om de vrijlating van de artiest te eisen. Die werd intussen al meer dan 600.000 keer ondertekend. Ehmann beweert ook dat het Zweedse gerecht het Verdrag van Wenen voor consulaire betrekkingen heeft geschonden, door Mayers op de dag van zijn arrest consulaire bijstand te ontzeggen. ‘Het is pijnlijk dat een man in deze omstandigheden wordt opgesloten, terwijl zijn schuld nog niet eens werd bewezen’, schreef hij op Instagram.